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  3. 27 Kasım 2020 16:38

Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndan da ayrıldı!

İletişim Başkanlığı, görevlerinden aflarını talep eden Dr. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiğini açıkladı.

Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndan da ayrıldı!
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Türkiye Varlık Fonu yönetiminde görev değişimi yaşandı.

İletişim Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, görevlerinden aflarını talep eden Dr. Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadığı kaydedildi.

Berat Albayrak, Varlık Fonu’ndan da ''affını'' istedi!Berat Albayrak, Varlık Fonu’ndan da ''affını'' istedi!

 

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