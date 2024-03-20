BioNTech'in satışlarında çok sert düşüş!

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in gelirleri Covid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023'te yüzde 78 geriledi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Covid-19 aşısına talebin azalması ve odak noktasının kanser ilacı geliştirmeye kayması nedeniyle 2023'te gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 78 düştüğünü bildirdi.

BioNTech, geçen yıl ve son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yaptığı açıklamayla duyurdu.

Buna göre, şirketin 2023'te net kârı önceki yıla göre yüzde 90 azalışla 930,3 milyon Euro’ya geriledi. BioNTech, 2022'de 9 milyar 434 milyon Euro kâr açıklamıştı.

ŞİRKETİN GELİRLERİ YÜZDE 78 DÜŞTÜ

Şirketin gelirleri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 78 düşerek 3 milyar 819 milyon Euro’ya indi. BioNTech, 2022'de 17,31 milyar Euro gelir elde etmişti.

Şirket, bu yılki gelirlerin düzenleyici gelişmelere ve Covid-19 aşısının alımına bağlı olarak 2,5-3,1 milyar Euro olmasını hedefliyor.

Şirketin AR-GE harcamalarının ise bu yıl 2,4-2,6 milyar Euro olacağı hesaplanıyor.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK KÂRI YÜZDE 80 GERİLEDİ

Bu arada, BioNTech'in geçen yılın dördüncü çeyreğinde net kârı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azalışla 457,9 milyon Euro oldu.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, şirketin geçen yıl Covid-19 aşı pazarındaki lider konumunu koruduğunu ve onkoloji alanında, çeşitli ortaklıklara girerek temel yetkinliklerini güçlendirdiğini, çok sayıda klinik ilerleme kaydettiğini belirterek, "Hedefimiz 2030 yılına kadar onkolojide 10 ürün onayı almak ve bu sayede dünyanın dört bir yanındaki hastalar için tedavi seçeneklerini iyileştirmektir" ifadesini kullandı.

AA