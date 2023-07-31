Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sinop Esnaf Odaları Birliği’nin belirlediği yeni tarifeye göre ekmeğin gramı 210’dan 240’a yükseltilirken fiyatına ise yüzde 60 zam geldi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Sinop Esnaf Odaları Birliği'nin belirlediği yeni tarifeye göre ekmeğin gramı 210'dan 240'a, fiyatı da 5 liradan 8 liraya yükseldi.

Sinop'ta fırın işleten Sinan Özdoğru, şöyle konuştu:

“Eskiden 210 gram ekmek 5 liraydı. Şimdi 240 gram ekmek 8 liradan satılıyor. Vatandaşlar bu fiyata tepki gösteriyor. Doğal olarak vatandaşlara 8 lira fazla geliyor. Bugün hayat şartlarında en ucuz ekmekti. Ekmeğe de zam gelmesi zaten günümüz şartlarında kaçınılmazdı. O da geldi.

Bugün poğaça ve simit de 8 lira. Bugün 90 gram simit, 90 gram poğaça 8 lira olduğu yerde ekmeğin de 8 lira olması normal. Una, mayaya, elektriğe, suya, işçi maliyetlerine zam geldikçe mecburen fırıncı da ekmeğe zam yapmak zorunda. Bizim eski işlerimiz yok, eski kazançlarımız da yok. Eski kâr marjımız da kalmadı zaten, çünkü maliyetler arttı.”