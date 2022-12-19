Bir ülke daha Bitcoin'i resmen tanımaya hazırlanıyor

Nijerya hükümeti, ülkede Bitcoin (BTC) ve diğer kripto para birimleri üzerinde bulunan yasağın ardından Bitcoin'i tanıyacak yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Haber, Temsilciler Meclisi Sermaye Piyasaları Komitesi Başkanı Babangida Ibrahim ile yapılan bir röportajın ardından 18 Aralık tarihinde Nijerya merkezli Punch gazetesinde duyuruldu.

Haberde, ilgili yasa tasarısının yasalaşması halinde, yerel Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun kripto para ve diğer dijital fonların yatırım için sermaye olarak tanınmasına izin vereceği aktarıldı.

Ibrahim, Nijerya'nın sermaye piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Daha önce de söylediğim gibi, Nijerya'da verimli ve canlı bir sermaye piyasasına ihtiyacımız var. Bunu yapabilmemiz için de küresel uygulamalardan haberdar olmamız gerekiyor." dedi.

Rapor, Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) Nijeryalı kripto borsalarına ve hizmet sağlayıcılarına faaliyetlerini durdurma emri vermesi ve bankalara ticaret faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen tüm kişi veya kuruluşların hesaplarını kapatma yetkisi vermesinden 24 ay sonra geldi.

Yasa hazırlığı aynı zamanda Nijeryalıların, piyasaya sürülmesinden 12 ay sonra ekim ayında yalnızca %0,5'lik bir benimsenme oranı elde eden Nijerya'nın merkez bankası dijital para birimi eNaira'ya çok az ilgi göstermesi sonrasında geldi.

Raporda, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin yasal olarak tanınmasına ek olarak, yasanın Nijerya Merkez Bankası ve Nijerya Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu'nun (SEC) dijital para birimleriyle ilgili konulardaki düzenleyici rollerini de özetleyeceği belirtildi.

Nijerya hükümetinin daha önce kripto faaliyetlerini engelleme çabaları ise Şubat 2021'deki yasağın ardından yatırımcıların kripto varlıkları benimsemesinin artmaya devam etmesi sebebiyle pek etkili olamamıştı.

1985-1993 yılları arasında Nijerya devlet başkanlığı yapmış olan Ibrahim ise, bu tasarının kabul edilmesinin yasaktan vazgeçiş olmadığını söyleyerek, "Nijerya'da kripto para birimi ilk yasaklandığında, CBN bu yatırımcıların çoğunun yerel hesap bile kullanmadığını keşfetti. Yani CBN'nin yetki alanı içinde değillerdi. Yerel hesap kullanmadıkları için CBN'nin onları kontrol etmesinin bir yolu yoktu." dedi.

Geçen yılın ocak ayından ağustos ayına kadar Nijeryalıların Bitcoin işlem hacmi ise yalnızca ABD'nin gerisinde kalmıştı.

Nijerya ayrıca, eylül ayında kripto para borsası Binance ile bölgedeki blok zinciri ile ilgili işletmeleri desteklemeyi amaçlayan kripto dostu bir ekonomik bölge geliştirmek için görüşmelere başlamıştı.

CoinGecko tarafından nisan ayında yapılan bir araştırmaya göre ise, Nijerya vatandaşları kripto piyasalarına en ilgili ulus olarak tespit edildi.

Analistler ise bu ilginin yüksek enflasyon ve ekonomik sıkıntılarla mücadele edilmesinden kaynaklandığını belirtti.