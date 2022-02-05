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Bitcoin iki hafta sonra ilk kez 40 bin doları aştı

Bitcoin iki hafta sonra ilk kez 40 bin doları aştı

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, yüzde 10 artışla üç aydan fazla bir süredeki en büyük yükselişini gerçekleştirdi.

Büyük hacimli kripto paralar, ocak ayında çoğunlukla düşüşler yaşadıktan sonra, son birkaç hafta içinde büyük ölçüde bir aralıkta sıkışıp kaldı.

Yatırımcılar, finansal piyasalarda dalgalı bir haftanın ardından yenilenen risk iştahı belirtileri gösterdiğinden, Bitcoin üç aydan fazla bir süre içinde en yüksek kazancı elde etti.

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi %10,1 artışla 40.495 dolara, yani 15 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Etherum ise %13 artışla 2.953 dolara yükseldi.

Amazon.com Inc.'den elde edilen güçlü kazançların ardından, en iyi kripto para birimleri alım satımda toplarlanmaya başladı.

Mevcut fiyatıyla Bitcoin, 10 Kasım 2021'de belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990.63$'dan hala %41.30 aşağıda.

Etiketler btc bitcoin coin token kripto kripto para
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