Boeing'ten 737 MAX kararı

Boeing Sözcüsü, "Bizim öncelikle odaklandığımız nokta, 737 MAX uçaklarının güvenli bir şekilde hizmete dönmeleri ve havayolları ile yolcuların güvenini geri kazanması. Şu anda 737 MAX ismini değiştirme planımız yok" diye konuştu.

CNBC, Paris Airshow'a katılan bir Boeing yöneticisinin 737 MAX isminin değiştirilmesini değerlendirmeye hazır olduklarını söylediğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da Nisan ayında yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan 2 kaza geçiren 737 MAX modelinin isminin değiştirilmesi gerektiğini ifade etmişti.