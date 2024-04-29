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Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı

Denizli'de jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazı patladı. İtfaiye ve AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken kara yolu trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA
Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı - Resim: 1
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Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı - Resim: 2

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazı patladı.

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Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı - Resim: 3

Bir firma tarafından yapılan çalışma sırasında yerin 850 metre altında hidrojen sülfür gazının patlamasıyla jeotermal su metrelerce havaya yükseldi.

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Denizli'de büyük panik: Bir anda patladı - Resim: 4

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sülfür gazı da çevreye yayıldı. 

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