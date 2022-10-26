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Borsa İstanbul coştu! Rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul coştu! Rekor üstüne rekor
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.015,62 puana taşıdı.

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü.
 
BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,83 puan ve yüzde 0,17 değer kazancıyla 3.981,83 puan oldu. Toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD'de son açıklanan veriler ve şirket finansal sonuçlarının resesyon kaygılarını artırmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" para politikasında sona gelindiği beklentilerinin pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Tahvil piyasasındaki hareketliliğin de yakından izleneceğini aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşan bilanço takvimi ile hisse bazlı oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları, dış ticaret dengesi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler BIST Piyasalar borsa
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