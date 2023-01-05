Borsa İstanbul'da ''kara perşembe!'' İkinci kez devre kesici çalıştı

Rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul'da rüzgar tersine döndü. Günlük düşüş yüzde 7'yi bulurken ikinci kez devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki günlük düşüş yüzde 7’ye ulaştı ve iki kez devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul’dan Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, ilk devre kesici saat 16.31 itibarıyla devreye girdi. 17.01’de endeksin açılmasının hemen ardından 17.09’da ikinci kez devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul’dan KAP’a yapılan açıklamada, pay piyasasında işlemlerin 18.01’de kapanış seansında tekrar başlatılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Saat 17:09:16 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01’de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08’de yeniden başlatılacaktır. BAP Pay Repo Pazarı’nda işlemler bugün yeniden başlatılmayacaktır.”



RÜZGÂR TERSİNE DÖNDÜ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,59 artışla 5 bin 555,99 puandan başlamıştı. Öğlen saatlerine doğru rüzgâr tersine dönerken gün sonuna doğru düşüşün yüzde 5’i aşmasıyla endeks 5 bin 317 puana kadar geriledi ve devre kesici çalıştı.

16.31’de devre kesen Borsa İstanbul’da işlemler 17.01’den itibaren kaldığı yerden devam etti. İşlemlerin yeniden başlamasının ardından 8 dakika içerisinde ikinci devre kesici çalıştı. BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi aşmasıyla birlikte Borsa İstanbul ikinci kez devre kesti.