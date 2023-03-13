Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, borsada yatırımcı sayısı 4 milyon 75 bini aşarak rekor tazeledi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) borsada işlem yapan yatırımcı sayısına yönelik güncel verilerini paylaştı.

MKK'nin yayımladığı verilere göre, borsada yatırımcı sayısının aylık bazda yüzde 4,05 yükselişle 158 bin 776 kişi arttığı görüldü.

Yıllık yatırımcı sayısı ise 1 milyon 578 bin 10 artış gösterdi. MKK verilerine göre borsada yıllık artış oranı ise yüzde 63,18 oldu.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre 13 Mart itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı böylelikle 4 milyon 75 bin 641 olurken; bu rakam. borsa tarihinde yeni bir rekor kırıldığını gösterdi.

Önceki rekor seviye ise 25 Ocak 2023 tarihinde ulaşılan 4 milyon 4 bin 979 olmuştu.