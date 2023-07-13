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Borsaya yabancı dopingi! 1.3 milyar dolarlık hisse aldılar

Borsaya yabancı dopingi! 1.3 milyar dolarlık hisse aldılar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar seçimden bu yana 1.3 milyar dolarlık hisse senedi aldı.

TCMB’nin verilerine göre yabancılar 7 Temmuz haftasında 231,4 milyon dolarlık hisse ve 57 milyon dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Böylelikle hisse tarafında alım serisi beşinci haftaya taşınmış oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşik kişiler, seçimden bu yana ise 1 milyar 328 milyon dolarlık alım yaptı.

Öte yandan veriler incelendiğinde yabancı yatırımcının Aralık 2022’den beri ilk kez art arda 5 hafta boyunca hisse alımı yaptığı gözlendi.

Seçimden sonraki sürecin tamamı incelendiğinde ise 2 Haziran haftasında gerçekleşen 52 milyon dolarlık hisse satışı çıkarıldığında net alım miktarının 1,276 milyar dolar olduğu gözlendi.

Yabancı yatırımcı, tahvil tarafında da ilgisini üçüncü haftaya taşıdı. Bu dönemde yabancılar tarafından satın alınan tahvil miktarı 100 milyon dolara yaklaştı.

Etiketler borsa istanbul yabancı yatırımcı tcmb
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