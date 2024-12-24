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2025 yılı için asgari ücret belli oldu

2025 yılı için asgari ücret belli oldu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki dördüncü toplantısı gerçekleştirildi. 

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ toplantıya katılmadı.

ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 TL OLDU

Kısa bir toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Böylece asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. 

İşveren desteği de 700 liradan 1.000 liraya çıktı.

ERDOĞAN'DAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.'' ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ 29 BİN 583 TL TALEP ETMİŞTİ

Son toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranıyla ilgili rakam gündeme gelmezken, toplantı sonrası TÜRK-İŞ asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıklamıştı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Etiketler asgari ücret tespit komisyonu yeni asgari ücret toplantı
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