4 bin ilana 1 milyon iş başvurusu

2017 yılının ilk üç ayı itibariyle turizm sektöründe yayınlanan 3 bin 840 ilana 935 bin 812 başvuru yapıldı. Buna karşın İstanbul, Antalya, İzmir gibi turizm potansiyeli yüksek illere göre yapılan değerlendirmede ise 2017’nin ilk üç ayında yayınlanan ilan sayılarında artış yaşandı .

Online insan kaynakları platformu Kariyer.net, 15-22 Nisan Dünya Turizm Günü ve Haftası’nda turizm sektörüne ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, turizm sektöründe iş arayan kişi sayısı 525 bin 754 olarak belirlendi.

Turizm sektörüne ilişkin verilerle ilgili görüşlerini paylaşan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, “Turizm potansiyeli yüksek iller bazında yayınlanan ilanlar değerlendirildiğinde, 2017 ilk çeyrek rakamlarında hem yayınlanan ilanlar hem de yapılan başvurularda artışın başladığı görülüyor. Toplam ilan sayısında henüz geçen yılın ilk çeyrek rakamlarına ulaşılamasa da sektörde başlayan bu hareketlenmenin gelecek aylarda artacağını öngörüyoruz” diye konuştu.



EN ÇOK RESEPSİYONİST ARANIYOR

İş ilanları incelendiğinde, Turizm sektöründe en çok ilanın yayınlandığı pozisyonun yüzde 28.6 ile resepsiyonist ilanı olduğu görülüyor. Garson ilanlarının yüzde 19.3 ile ikinci sırada yer aldığı, Kat Hizmetleri Görevlisi ilanının ise yüzde 8.6 ile üçüncü sırada bulunduğu ortaya çıkıyor. Kat Hizmetleri Görevlisi ilanını sırasıyla şu pozisyonlar takip ediyor: Aşçı (yüzde 7.9), Muhasebe Elemanı (yüzde 7), Bellboy (yüzde 6.6), Rezervasyon Elemanı (yüzde 6), Barmen/Barmaid ( yüzde 5.5) ve Genel Başvuru (yüzde 5.4) ve Satış Temsilcisi (yüzde 5.1)

Üniversitelerin turizm bölümlerinden mezun olanların en çok hangi pozisyonlarda çalıştığı incelendiğinde ise resepsiyonist pozisyonunun yine yüzde 30.5 ile başı çektiği ve ikinci sırada ise yüzde 14.8 ile garson pozisyonunun yer aldığı ortaya çıkıyor. Garson pozisyonunu ise sırasıyla şu pozisyonlar takip ediyor: Stajyer (yüzde 10.9), Satış Danışmanı (yüzde 10.8), Genel Müdür (7.8), Yönetici Asistanı (yüzde 6.2), Müşteri Temsilcisi (yüzde 5.3), Barmen/Barmaid (yüzde 4.7), Ön Büro Müdürü (yüzde 4.5) ve Kasiyer (yüzde 4.5)



YAYINLANAN İLANLARA YÜKSEK SAYIDA BAŞVURU

Turizm sektöründe 2016 yılının ilk üç ayı ile 2017 yılının ilk üç ayında yayınlanan ilan rakamları karşılaştırıldığında ilan sayısında düşüş, başvuru sayısında ise artış görülüyor. Buna göre 2016’nın ilk çeyreğinde yayınlanan ilan sayısının 4 bin 31, başvuru sayısının ise 700 bin 107 olduğu ortaya çıkarken; 2017’nin ilk çeyreği incelendiğinde yayınlanan ilan sayısının 3 bin 840, başvuru sayısının ise 935 bin 812 olduğu dikkat çekiyor.



TURİZM POTANSİYELİ YÜKSEK İLLERDE HAREKETLENİYOR

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte iller bazında ilanlarda ufak hareketlenmeler başladı. 2016 yılının ilk üç ayı ile 2017 yılının ilk üç ayı kıyaslandığında ortaya çıkan tablo şöyle: 2016’nın ilk üç ayında İstanbul’da 1051 ilan yayınlanırken 2017’nin ilk üç ayında bu rakam 1 bin 286’ya yükseldi. Aynı dönemde Antalya’daki ilan sayısı 373’ten 669’a, Muğla’daki ilan sayısı 348’ten 447’ye, İzmir’deki ilan sayısı ile 113’ten 141’e çıktı.

