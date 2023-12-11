Asgari ücrette zam pazarlığı başladı; ilk toplantıda rakam çıkmadı

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı. Bugünkü toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığı, ikinci toplantının 18 Aralık Pazartesi gerçekleştirileceği açıklandı.

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını Türk-İş temsil ediyor. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan komisyon temsilcileri enflasyona vurgu yaparak geliri koruma mesajı verdi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından açıklama yapan Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, bugünkü toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını, ikini toplantının 18 Aralık Pazartesi gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ederken, işçi tarafını TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapıyor.

Daha önceki görüşmelerden farklı olarak TÜRK-İŞ, görüşmelerde işçi tarafını temsil edecek olan 5 kişilik heyette asgari ücretle çalışan kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve karayollarında çalışan bir taşeron işçinin yer alıyor.

BAKAN IŞIKHAN: ESKİ HUZURLU GÜNLERE KAVUŞACAĞIZ

Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan şöyle konuştu:

"Sosyal diyalogun temelleri olan işbirliği, adil değerlendirmeyle ortak akılla gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden politika aracıdır. Tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak tespit yapmaktadır. Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek.

Ülkemiz özellikle son yıllarda bir yandan küresel kriz, salgınlar gibi badireleri atlatmanın içindeyken bağımsız ve güçlü Türkiye olmanın mücadelesini vererek 2053 hedeflerine hızla ilerlemektedir. Türkiye olarak 85 milyon vatandaşımızın tamamını koruyarak hamdolsun bu süreçten en az zararla çıkan ülkeler arasında yer aldık. Çok zor dönemlerden geçtik, birçok vatandaşımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz. Üzerinden bir ay geçmesine rağmen derhal toparlanma sürecine girerek evlerimizi işyerlerimizi yeniden inşa etmeye başladık. Vatandaşlarımızı yeniden eski huzurlu günlerine elbirliğiyle kavuşturacağımıza inanıyorum. Devletimiz çok güçlüdür. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır hep en iyiyi hedefleyerek yolumuza devam ettik."

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol şunları söyledi:

"Asgari ücrette yıl sonunu beklemeden ara dönem artış konusunda üçlü bir mutabakat sağlanmıştı. Hem devletin, hem işçi kesiminin hem de işverenlerin ortak mutabakatı ile birlikte ortak bir duyuru yapılmıştı.

Şimdi de bu ortak mutabakatı sağlamak için yine masada olacağız.

Devlet refahı, çalışanlarımızın korunması ve istihdamın korunması bizim önemli başlıklarımız olacak.

Ekonomimizde devam eden iyileşme sürecinin korunmasını, büyümenin sürdürülebilmesi için istihdamın korunmasını önemsiyoruz. İşçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işçi olmaz. Devletimiz olmadan bunların hiçbirisi olmaz. Biz bunun bilinci ile hareket ediyoruz.

Yaşam maliyetlerine karşı tüm çalışanların korunması da önemli bir konu. Hem çalışanlar, hem işverenler, hem de devletimiz için kutuplaşmadan uzak bir süreç olmasını istiyoruz. Dengeli bir rakam ve mutabakat ile süreci tamamlamak umudundayız."

TAKVİM BELİRLECEK

Bu toplantıda takvim belirlenecek. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve geçinme endeksleri dikkate alınacak.

İkinci toplantı Türk-İş'te olacak. İşçi tarafı beklentilerini dile getirecek. Üçüncü toplantıya ise işveren tarafı TİSK ev sahipliği yapacak. Son toplantı ise karar toplantısı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak bu toplantıda, asgari ücret belli olacak. Uzlaşı olması durumunda süreç erken tamamlanmış olacak.

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak.

TEK ZAM YAPILACAK

Öte yandan asgari ücrete 2024 yılında tek zam yapılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına 11 Aralık’ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmayacağını belirterek şöyle konuştu: "Tek zam olacak çünkü yönetmeliğimizde de öyle. Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda 1 kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete 2'nci zammı yaptık"

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Yüzde 35 zam yapılması halinde 11 bin 402 TL olan mevcut asgari ücret 15 bin 392 TL'ye yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılması halinde mevcut asgari ücret 15 bin 962 TL'ye yükselecek.

Yüzde 45 zam yapılması halinde mevcut asgari ücret 16 bin 532 TL'ye yükselecek.

Yüzde 50 zam yapılması halinde mevcut asgari ücret 17 bin 103 TL'ye yükselecek.