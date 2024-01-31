Bakanlık duyurdu: 7 bin 158 personel alınacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığa 7 bin 158 personel alımı sürecinin başladığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.
KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmelipersonel pozisyonlarına yerleştirme yapmak İçin Adaylar belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecek.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "KPSS-2024/4: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması
Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 31 Ocak-7 Şubat 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 31 Ocak 2024 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 7 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.
Tarım ve Orman Bakanlığının 2024 yılında istihdam edeceği 7 bin 158 kadronun ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan duyuruya göre, aralarında ziraat, gıda, su ürünleri, orman mühendislerinin de bulunduğu 5 bin 500 sözleşmeli personel, bin 500 tarım işçisi ve 158 tarım orman uzman yardımcısı alınacak.
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