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Bu tarihten önce sigortalı olanlar dikkat

Bu tarihten önce sigortalı olanlar dikkat

Türkiye'de her çalışanın hayali olan emeklilik için dikkat çeken bir uyarı geldi. Emeklilik tarihleri ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

SGK'da yer alan sigorta kolları bağlamında sigorta başlangıç tarihi, yaş ve prim gibi nedenlere bakılarak emeklilik hesaplaması yapılıyor. Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 tarihinden evvel olan vatandaşlar 15 senelik hizmet zamanını 3600 prim gününü tamamlamaları durumunda emekli olmaya hak kazanabilecekler.

Bu kapsamda emekli olmak isteyen vatandaşların SSK, Bağ Kur ya da emekli sandığı kapsamında rastgele bir sigorta koluna kayıtlı olması yeterli olacak. 

55 YAŞINDA EMEKLİLİK

SGK içeriğinde 4a, 4b, ya da 4c, kapsamında bir sigorta koluna kayıtlı olan çalışanın 3600 prim günü ile emekli olması sağlanıyor. 1999 senesi ve evvel sigorta kollarından birine dahil olmuş vatandaşlar 15 senelik sigortalılık zamanını karşılamaları durumunda erken emekli olabilecek. Ancak kadın ve erkek sigortalılarda bu yaş şartları da değişiyor. Sigorta başlangıç tarihlerine göre de emeklilik amacıyla yaş şartları da değişiklik gösteriyor.

3600 günden emeklilik hayali kuran vatandaşlar şartları gerçekleştirdiği takdirde 9 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında her iki esas koşulu da sağlamış olarak emekli olabiliyor.

Buna göre söz şartlar gerçekleşmiş olduğu takdirde kadın emeklilik yaşı 54 erkeklerde ise 55 yaş koşulu görünüyor.

 

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