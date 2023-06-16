Ekonomist Hakan Kara asgari ücret tahminini açıkladı

Milyonlarca çalışanın gözü, yılın daha ilk ayında açlık sınırının altında kalan asgari ücrete temmuz ayında yapılacak zamma çevrilirken TCMB eski baş ekonomisti Hakan Kara, asgari ücret tahminini hesabından açıkladı.

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı 13 Haziran’da gerçekleştirildi. İşçi, işveren ve hükümetten temsilciler bir araya gelirken toplantı sonrasında TÜRK-İŞ asgari ücret komisyon üyesi Veli Solak, “Yeni toplantı yarın da olabilir, başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski baş ekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Asgari ücret ne olur? sorusuna Twitter hesabından cevapladı.

Kara, "Son dönemde genelde TÜRK-İŞ açlık endeksi referans alınıyor. Yine öyle olursa (Haziran’da endeksin yüzde 5 artacağını varsayarak) Temmuz’da net asgari ücretin yüzde 28 artışla 10.880 TL olması beklenir. Düz olsun diye belki 11.000 ’e de tamamlanabilir (yüzde 29,3 artış)" dedi.