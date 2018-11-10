İşsizlik maaşına 1 milyon 200 bin başvuru

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, muhalefet milletvekillerinin işçilerin işsiz kaldıklarında maaş almaları için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kamu bankalarına kaynak aktarıldığı eleştirisinin üzerine "Kârlı işlemler yapıyoruz ki şu anda fonumuz 125 milyar liraya ulaştı" dedi.

Ancak işsizlik fonundan bugüne kadar sadece 27.7 milyar lirası işsizlere verildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Bakan Selçuk, işsizlik sigortasında 2002-2018 döneminde yaklaşık 6 milyon 470 bin kişinin işsizlik ödeneği almaya hak kazandığı bilgisini verdi.

Milletvekilleri fondan Karayolları başta olmak üzere başka yerlere kaynak aktarıldığı eleştirisini dile getirdi. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, "gizli saklı bir operasyonla, işsizin ve çalışanların parasını kamu bankalarına aktardığınız ortaya çıktı" dedi.





