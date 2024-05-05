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Ünlü plajda seks skandalı: Görüntüler sosyal medyayı karıştırdı

Ünlü plajda seks skandalı: Görüntüler sosyal medyayı karıştırdı
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Tayland'da ünlü bir plajda kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye giren çift, tepki çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından yakalanan 26 yaşındaki kadına 54 dolar para cezası uygulandı.

Tayland'da turistlerin ve çocuklu ailelerin yoğun olarak tercih ettiği Chon Buri bölgesindeki Bangsaen Plajı'nda herkesin ortasında mide bulandıran bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kadın OnlyFans isimli cinsel içerikli paylaşım platformundan para kazanmak için plajdaki palmiye ağaçlarının yanında bir "hayranı" ile cinsel ilişkiye girdi.

"NEDEN BUNU EVLERİNDE YAPMIYORLAR"

Videoda önce eteğini kaldırarak uygunsuz pozlar veren kadın daha sonra yanına gelen adamla cinsel ilişkiye girdi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca infial yarattı. Bölgede yaşayan birçok sosyal medya kullanıcısı yetkilileri göreve çağırırken kadının yakalanması için kampanya başlattı. Bölge sakinleri, "Neden otelde ya da evlerinde bunu yapmıyorlar. Bu görüntüler gençler üzerinde olumsuz etki bırakabilir" dedi.

Video kısa bir süre içinde 2 milyondan fazla izlenirken görüntülerin plaj kasabasının imajını bozacağından endişe eden yetkililer harekete geçti. Videonun geçen yılın Kasım ve Aralık aylarında çekilmiş olabileceğini belirten yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

VİDEODAKİ KADIN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında yetkililer 26 yaşındaki bir kadını yakaladı. Kadının kimliği açıklanmazken kamusal huzuru bozma suçuyla yaklaşık 54 dolar para cezası verildi.

Etiketler tayland OnlyFans plajda cinsel ilişki
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