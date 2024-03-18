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Çikolata severleri üzecek haber

Çikolata severleri üzecek haber
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Kakao fiyatları, arzın düşmesiyle birlikte rekor seviyeye yükseldi. Kakao fiyatlarında yükseliş, çikolata fiyatlarını da vurdu.

Kakao fiyatları, olumsuz hava koşullarının arzı düşürmesiyle rekor seviyeye yükseldi.

Kakao'da vadeli fiyatlar üç aydan kısa süre içinde iki katına çıktı. En aktif kontrat New York'ta ton başına 8 bin 394 dolardan işlem gördü.

Kakaoda yaşanan kriz çikolata fiyatlarındaki artışı tetikledi. ABD'de çikolata tüketiminin yoğun olduğu Paskalya tatili öncesi fiyatlara zam geldi.

Dünyaca ünlü çikolata markası Lindt CFO'su Martin Hug, piyasada fiyat artışı yapan birçok oyuncunun bulunduğunu ve piyasanın öngörülmesinin zor olduğunu ifade etti.

Kakao fiyatları, arzın düşmesiyle birlikte rekor seviyeye yükseldi. Kakao fiyatlarında yükseliş, çikolata fiyatlarını da vurdu.

KAKAO FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Dünya genelindeki kakaonun yaklaşık yüzde 60'ını üreten Gana ve Fildişi Sahili'nde üç yıldır kakao rekoltesi düşük geliyordu. Rekoltenin dördüncü yılda da düşük gelmesi bekleniyordu.

Kakao çekirdeği arzındaki düşüş tedarik zincirini aksattı. Büyük işleme tesisleri kakao çekirdeği satın alamadıklarını açıkladı. Dev tesislerin kapanmanın eşiğine geldiği belirtilirken, çikolata üreticileri bu tesislere ihtiyaç duyuyor.

Uluslararası Kakao Örgütü (ICCO), küresel kakao üretiminin bu sezon yüzde 10.9 düşüşle 4.45 milyon tona düşmesini bekliyor.

Etiketler kakao fiyatları çikolata arz rekolte
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