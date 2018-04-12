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  3. 12 Nisan 2018 16:46

Çok eleştirilmişti... Yine yükselişe geçti !

Son günlerde çok konuşulan Bitcoin, yine yükselişe geçti.

Çok eleştirilmişti... Yine yükselişe geçti !
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Son dönemde eleştirilerin de etkisiyle sert düşen Bitcoin, yeniden yükselmeye başladı.

Son dönemde hızlı yükselişinin ardından sert düşen Bitcoin, son dönemde yeniden toparlanmaya başladı.

Bitcoin fiyatı, yüzde 10,2 artışla 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 7.648 dolara yükseldi.

Ethereum da aynı şekilde yükselişe geçerek şu sıralar günlük bazda yüzde 11 artışla 462 dolardan işlem görüyor.

10.199 borsada işlem gören toplam 1.564 kripto paranın toplam piyasa değeri ise 300 milyar dolar sınırına yaklaştı.

bitcoin , yükseliş , ekonomi
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