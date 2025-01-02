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Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor: İşte masadaki rakamlar

Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor: İşte masadaki rakamlar
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Asgari ücret artışının ardından emekli ve memurun zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Aralık ayında enflasyonun yüzde 1.61 gelmesi bekleniyor. İşte beklentilere göre emekli ve memur maaş zam oranları...

Asgari ücret artışı yüzde 30 olarak netleşirken, şimdi gözler memur ve emekli maaş zam oranlarına çevrildi.

Zam oranları yarın açıklanacak enflasyon oranlarının ardından ortaya çıkacak.

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ BEKLENİYOR?

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu.

Aralık enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde, 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 16,42 olacak.

Asgari ücret artışının ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Aralık ayında enflasyonun yüzde 1.61 gelmesi bekleniyor. İşte beklentilere göre emekli ve memur maaş zam oranları...

EMEKLİ ZAM ORANI KAÇ OLACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Bu hesaplamalar dikkate alındığında emekliler, yüzde 16,42 oranında zam alacak.

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Enflasyon tahminine göre hareket edilirse enflasyon farkı yüzde 5,83 olacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı, memurların maaşları yüzde 12,18 olarak gerçekleşecek.

Asgari ücret artışının ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Aralık ayında enflasyonun yüzde 1.61 gelmesi bekleniyor. İşte beklentilere göre emekli ve memur maaş zam oranları...

MEMUR VE EMEKLİ REFAH PAYI ALACAK MI?

6 aylık enflasyondan doğan zam oranlarına refah payı eklenmesi de mümkün.

Ancak bu yönde bir çalışma olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12,18 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 948 liraya yükselecek.

Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.

Asgari ücret artışının ardından gözler emekli ve memur zammına çevrildi. Zam oranını belirleyecek enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Aralık ayında enflasyonun yüzde 1.61 gelmesi bekleniyor. İşte beklentilere göre emekli ve memur maaş zam oranları...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 729 liraya çıkacak.

Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK Mİ?

6 aylık enflasyondan doğan zam oranı, kök maaşlara uygulanıyor.

Kök maaş, en düşük emekli aylığının altında kalması halinde, bu rakama tamamlanıyor. En düşük emekli aylığı temmuz ayında 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

Bu aylığı yükseltmek için ocak ayında bir çalışma yapılabileceği açıklanmıştı.

Ekonomistlerin en düşük emekli aylığı için beklentisi 14 bin 500 lira ile 15 bin lira aralığında şekilleniyor.

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Etiketler emekli memur zam oranı enflasyon enflasyon farkı
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