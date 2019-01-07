Meteoroloji'den açıklama geldi: Kar yağışı ne kadar sürecek ?
Meteoroloji'den açıklama geldi: Kar yağışı ne kadar sürecek ?
Ücretli poşet uygulamasında vatandaşın öfkesini dindirecek teklif
Ücretli poşet uygulamasında vatandaşın öfkesini dindirecek teklif
Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine ''okkalı'' zam geliyor !
Araç sahiplerine kötü haber: Benzin ve motorine ''okkalı'' zam geliyor !
Elektrikte büyük oyun ! Faturayı böyle şişiriyorlar
Elektrikte büyük oyun ! Faturayı böyle şişiriyorlar
Eğitime kar engeli ! 24 ilde okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli ! 24 ilde okullar tatil edildi
Doların ateşi sönüyor ! İşte günün ilk rakamları
Doların ateşi sönüyor ! İşte günün ilk rakamları
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
Günaydın, günün gazeteleri parmaklarınızın ucunda...
TSK'da yeni FETÖ dalgası: 100 muvazzaf askere gözaltı kararı
TSK'da yeni FETÖ dalgası: 100 muvazzaf askere gözaltı kararı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Enerji
  4. 07 Ocak 2019 09:15

Elektrikte büyük oyun ! Faturayı böyle şişiriyorlar

Elektrik dağıtım şirketlerinin müşteri numarası yerine hesap numarasından fatura düzenleyerek 30 TL açma kapama bedeli aldığı iddia edildi.

Elektrikte büyük oyun ! Faturayı böyle şişiriyorlar
A+ A-

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Başkanı Aziz Koçal, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin enerji tüketimi için düzenlediği faturalarda abone numarası olarak müşteri numarasını kullanırken, bazı bölgelerde yeni uygulama başlatarak hesap numarası üzerinden fatura düzenlemeye başladıklarını ve bunun da müşterilerin mağduriyetine neden olduğunu söyledi. 

Birçok müşterinin bankalara otomatik ödemeler için müşteri numarası üzerinden düzenlenen faturalarda yazılı numarayı bildirdiğini, yeni faturalarda ise numara değiştiği için ödemenin gerçekleşmediğini söyleyen Koçal, tüketicinin içine düşürüldüğü durumu Milliyet'ten Kadife Şahin'e anlattı:  

"Dağıtım şirketi tarafından tüketiciye borcu olduğu mesajı gittiğinde tüketici önceki abona numarasından sorguladığında, 'Girdiğiniz bilgilere ait ödenmemiş fatura bulunmamaktadır. Lütfn kontrol ederek tekrar deneyiniz' yazısı ekrana geldiği için tüketici bir yanlış olduğunu düşünürken, fatura ödenmediğinden dolayı abonenin elektriği kesiliyor. Tüketiciye 30,00 TL'lik açma kapama bedeli yansıyor." 

Elektrik dağıtım şirketinin numara değişikliğini yapmadan önce tüketiciyi bilgilendirmesi gerektiğini söyleyen Koçal, "Değişiklik faturada var demek topu taca atmaktır. Bu yöntem ile dağıtım şirketlerinin yine haksız kazanç peşinde olduğunu görüyoruz. Bu uygulama ile karşılaşan tüketiciler, faturaya yansıyan  açma kapama bedeli tutarları için kuruma itirazda bulunsunlar. İtirazları ret edilir ise Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edebilirler" 

Koçal ayrıca, elektrik dağıtım şirketlerinin, güvence bedeli güncellemeleri adı altında eski abonelerden ek güvence bedeli talep etmeye başladıklarını da belirterek, "Bu hangi hukukta var" tepkisi gösterdi.

Milliyet

açma kapama bedeli , milliyet gazetesi , elektrik faturası , elektrik dağıtım şirketleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM