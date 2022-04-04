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Erik tezgahta yerini aldı! İşte fiyatı...

Erik tezgahta yerini aldı! İşte fiyatı...

Nisan ayı ile birlikte tezgahlarda yerini alan erik 10'lu paketler halinde 30 liradan satılıyor.

Yaz meyvesi erik tezgahlardaki yerini almaya başladı. Erken hasat olan ve paket halinde satışa sunulan erik, 10’lu adetlik paketlerde 30 liradan satılıyor. Bazı müşteriler fiyatları yüksek bulurken, bazıları ise mevsimine göre normal olduğunu belirtiyor.

Henüz eriklerin erken hasat olduğunu ve bollanmaya başladıkça fiyatının da düşeceğini söyleyen esnaf Ramazan Okan Yurdakul, “Eriklerin şu an paketini 30 TL’ye satıyoruz. Gün geçtikçe erik daha da artıyor ve fiyatı düşüyor. Az olduğundan ve iklim şartından önce olgunlaştığından dolayı şu an fiyatları biraz yüksek. Yaklaşık 2 hafta sonra erik bolarmaya başlar, fiyatlar da oldukça düşer” dedi.

İHA

Etiketler erik fiyatı
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