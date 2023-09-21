FED'in faiz kararı sonrasında Powell'dan dikkat çeken açıklama

Jerome Powell, Fed'in faizleri 22 yılın zirvesinde sabit tuttuğu eylül ayı FOMC toplantısının ardından enflasyonun yavaşladığını ancak istenilen seviyeye gelmediğini belirterek, "Faizleri daha da artırmaya hazırız" dedi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından enflasyonda istenilen seviyeye henüz gelinmediğini belirtti.

Powell'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle oldu:

"Fiyat istikrarı ve tam istihdam görevlerimize tam olarak odaklıyız.

Çok yol aldık ancak kararlarımızın etkileri henüz tam hissedilmedi. Dikkatli bir şekilde ilerleyeceğiz. Kararlarımızı veriler ve riskleri değerlendirerek vereceğiz.

GSYH büyümesi beklentilerin biraz üzerinde geldi, konut piyasası toparlandı.

Yüksek faizler işletme yatırımları üzerinde baskı yaratıyor. İş gücü piyasası sıkı olmaya devam ederken, iş gücü talebi hala arzı aşıyor.

Enflasyon yavaşladı ancak hala hedefin çok üzerinde. Enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için önümüzde uzun bir yol var. Enflasyonun yarattığı zorlukların farkındayız. Kararlarımızı toplantıdan toplantıya elimize gelen verilere bakarak veriyoruz.

Belirsizliklerin farkındayız, uygun olur ise faizleri daha da artırmaya hazırız. Faizde uygun seviyeye ulaştığımız konusunda ikna edici kanıt görmek istiyoruz.

Toplantıda cari politika duruşunun devam ettirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Faiz oranlarının yeterince sınırlayıcı seviyeye gelip gelmediği konusunda bir karar vermiyoruz. Doğrudan bir sonuca varmak istemiyoruz, dikkatli olmak istiyoruz. Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirebileceğimizden emin olduğumuz bir noktaya gelmemiz gerekli.

Durabileceğimiz nihai seviyeyi bulmaya çalışıyoruz. Attığımız tüm politika adımları işe yarıyor, öyle bir noktaya geldik ki gelinen seviyelerin yeterli olduğunu söyleyebiliriz ve burada durabiliriz ancak gelinen seviyelerin henüz bir garantisi yok.

Faiz indiriminin zamanlaması konusunda bir sinyal verme niyetinde hiç olmadım. Çok fazla belirsizlik var.

Yumuşak iniş önemli hedeflerimizden biri. Ancak fiyat istikrarı sağlanmaz ise enflasyon aşağı gelemez, çok sıkıntılı bir durum olur. Herkes için yapabileceğimiz en iyi şey fiyat istikrarını sağlamak.

Tahminler oldukça belirsiz, ancak projeksiyonlar iyi bir araç. Büyüme beklentilerden daha güçlü geldi, bu daha yüksek faizler gerektiriyor. Son 3 enflasyon okuması çok iyi ancak 3 okumadan daha fazlasına ihtiyacımızı olduğunun farkındayız.

Faiz artırımlarında çok hızlı, çok fazla bir yol kat ettik, şimdi doğru sınırlayıcı seviyeye bulma yolunda daha yavaş hareket edebiliyoruz."