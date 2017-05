Kıdem tazminatıyla ilgili flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bu sabah katıldığı bir televizyon programında milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı ile ilgili hazırlanan düzenlemenin yarın bakanlar kuruluna sunulacağını açıkladı. Bakan Müezzinoğlu'nun sözleri özetle şöyle:

KIDEM TAZMİNATI

"Türkiye'de şuanda çalışanların yüzde 80'i kıdem tazminatı sorununu yaşıyor. Böyle bir yapının daha fazla sürdürülmesi daha fazla mümkün değil. Bu çalışanın hakkı. Korunmalı ve güvence altında olmalı. Bu güvence iş verenin himayesinde toplanıyor. En iyi iş veren bile zora girdiği zaman burada mağdur olan yine çalışan oluyor. Bu mağduriyeti gidermek için bir fon oluşturacağız. Burada iş veren işçinin hakkettiği parayı fona yatıracak. Bu konuda yolun başındayız. İlgili bakanlıklarla teknik çalışmalar tamamlandı. Düzenlemeyi yarın Bakanlar Kurulu'na sunacağız. Onay alınırsa sahaya çıkacağız.

EN GEÇ YIL SONUNDA TAMAMLANACAK

41 yıl önce hazırlanan iş kanununda bir fon kurulması öneriliyor. Ama biz bunu kuramamışız. Yüzde 80 mağduriyet yaşıyorsa bundan yararlanan büyük bir kitle var demektir. Çalışanın hakkını koruyabileceğimiz bir yapı oluşturacağız. İki üç ay için bunu başarmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna da kalabilir.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Dün itibariyle 1 milyon 186 bin 565 kişiye ulaştı. Türkiye'nin bundan sonraki süreçlerde en temel başlıklarından biri bu oldu. Her yıl en az 1 milyon kişiye istihdam sağlamayı hedeflememiz gerekiyor. Bunun alt yapısını kurmamız gerekiyor. Bunu da büyüme rakamlarıyla yaptık. Türkiye her yıl en az yüzde 5'lerde büyüme oranı yakalamalı. Hedefimiz yıl sonu itibariyle 1,5 milyon kişi. Şuan ulaştığımız rakamlarımız gösteriyor ki yıl sonuna kalmadan bu hedefe ulaşacağız. Böylece Aralık ayı itibariyle işsizlik oranları da tek haneye inecektir."

DÜZENLEME NELER İÇERİYOR?

Kıdem tazminatında üzerinde uzun süredir çalışılan model, çalışanın kıdem tazminatı hakkının her ay banka hesabına işveren tarafından yatırılmasına dayanıyor. Çalışan ise, belli sürelerden önce bu parayı çekme hakkına sahip olmayacak. Bu süreler içinse 15 yıla kadar uzanan rakamlar telaffuz ediliyor. Şu anda kıdem tazmiatı, her yıl için bir brüt maaşa denk düşüyor. Yeni sistemde bu hakkın korunabilmesi için, her ay maaşın yüzde 8.3'ü düzeyinde bir katkı payının kıdem tazminatı hesabına yatırılması gerekiyor.

ÖDEMELERİ KAMU TAKİP EDECEK

Hükümetten yapılan açıklamalarda, yeni sisteme kamunun da belli bir miktarda her ay katkı yapacağı açıklanmıştı. İşverenin ödemeleri yapmaması durumunda ne olacağı da geçmişte tartışılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu ise, ödemeleri bizzat kamunun takip edeceğini söylemişti.

ÜÇ HAK VERİLECEK

Çalışma hayatına yeni girecek olanlar, kıdem tazminatında yeni modeli seçmek zorunda olacak. Mevcut çalışanlara ise 3 hak sunulacak. Bu haklar "eski sistemde kalma, işvereniyle anlaşarak birikimlerini yeni sisteme taşıma ve eski haklarını alarak yeni sisteme geçme" olarak" sıralanıyor.