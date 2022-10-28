Haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu

Bu hafta borsa işlem gören hisseler haftalık bazda ortalama yüzde 1,41 gerilerken, TL karşısında gram altın yüzde 0,1 dolar yüzde 0,05, Euro yüzde 1,17 değer kazandı.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,41 gerilerken, altının gram satış fiyatı yüzde 0,1 dolar/TL yüzde 0,05, avro/TL yüzde 1,17 arttı.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.877,55, en yüksek ise 4.015,62 puanla rekor seviyeyi gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,41 azalarak 3.878,98 puandan tamamladı.

EN ÇOK EURO ARTTI

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,1 değer kazanarak 987 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,1 artışla 6.613 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1617 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1620 liraya çıktı.



Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 değer kazanarak 18,6150 TL’ye, Euro da yüzde 1,17 artarak 18,5440 TL’ye yükseldi.

AA