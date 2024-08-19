  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihalede 26,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihalede 26,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihalede 26,8 milyar lira borçlandı
Güncelleme:

Hazine bugün iki adet devlet tahvili geri alım ihalesi gerçekleştirdi. Borçlanma tutarı ise 26 milyar 827,1 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yapılan ilk ihalede, 13 ay (385 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 44,78, bileşik faiz yüzde 44,27 oldu.

Nominal teklifin 34 milyar 700,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 694,2 milyon lira, net satış 5 milyar 221,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 1 milyar 560 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 852 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 4,73, reel bileşik faiz yüzde 4,79 oldu.

Nominal teklifin 14 milyar 794 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 284 milyon lira, net satış 5 milyar 30,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 6 milyar 15 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 421 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 26 milyar 827,1 milyon lira borçlandı.

Etiketler ihale borçlanma hazine bakanlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İmam hatip okulu müdüründen kadınlara ağza alınmayacak hakaretler İmam hatip okulu müdüründen kadınlara ağza alınmayacak hakaretler Türkiye'de 1,5 milyon TL bandında satılan 0 km otomobiller Türkiye'de 1,5 milyon TL bandında satılan 0 km otomobiller ''Boşanıyorlar'' derken... Üçüncü bebek gözüktü ''Boşanıyorlar'' derken... Üçüncü bebek gözüktü İzmir'de deprem İzmir'de deprem İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı canlı yayında fena kapıştı Ahmet Çakar ile Acun Ilıcalı canlı yayında fena kapıştı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Hobi olarak başlamıştı kilosunu 100 bin Dolar'a satıyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını Hobi olarak başlamıştı kilosunu 100 bin Dolar'a satıyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor
İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü İstanbul'da yıkım sonrası şok görüntü Oğuz Alper Öktem ''temizTürkler'' dedi ortalık karıştı Oğuz Alper Öktem ''temizTürkler'' dedi ortalık karıştı MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Aydemir Akbaş'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Uzman çavuş dehşet saçtı: 2 ölü Uzman çavuş dehşet saçtı: 2 ölü Şenlikten geriye bunlar kaldı... Rezil manzara Şenlikten geriye bunlar kaldı... Rezil manzara 16 yaşındaki patron, Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu 16 yaşındaki patron, Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu Türkiye'de çalışma hayatı sil baştan: Mesai saatleri değişiyor Türkiye'de çalışma hayatı sil baştan: Mesai saatleri değişiyor Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı