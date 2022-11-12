İflas eden FTX'ten Türkiye'deki yatırımcıları için ödeme açıklaması

Dün itibarıyla iflas ettiğini açıklayan dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in Türkiye kolu, bir duyuruda bulunarak Türkiye'den giriş yapan müşterilerin paralarını nasıl tahsil edeceklerini açıkladı.

Kripto para camiası, hafta boyunca dünya çapındaki en büyük borsalardan olan FTX'in çöküşünü izledi. Birçok ülkede müşterisi bulunan kripto para borsasının merkezi, dün itibarıyla iflasını açıkladı. FTX'in Türkiye şubesi bugün Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak borsada yatırımlarını yapan müşterilere bir yol haritası açıkladı. Buna göre, kullanıcılar, FTX TR hesaplarında bulunan kripto para bakiyelerini alabilecekler. FTX Türkiye açıklamasında şöyle dedi: Değerli kullanıcılarımız, "FTX TR hesabınızda bulunan kripto para bakiyeleriniz, Binance, Binance TR, BtcTürk, MEXC, Huobi ve Kucoin borsaları üzerindeki 12/11/2022 Cumartesi günü gece saat (TSİ) 03:00’deki fiyatlar dikkate alınarak, Türk lirasına çevrilip borsamızda kayıtlı olan banka hesaplarınıza yansıyacaktır." Kripto para borsa işletmecileri, hesaplama sürecinin sürdüğünü belirtirken müşterilerle "Sabrınız için çok teşekkür ederiz." mesajını paylaştı. Destek için kullanıcılar (tıklayın) bağlantıya yönlendirildi.