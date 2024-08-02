İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

İhracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22,5 milyar dolara yükseldi. Böylece tarihin en yüksek temmuz ihracatı gerçekleştirildi.

İhracatta ve ithalatta temmuz ayı performansı belli oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat gerçekleşmelerini Kayseri'de açıkladı. İhracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22,5 milyar dolara yükseldi. Böylece en yüksek temmuz ayı ihracatı gerçekleştirildi.

Ocak-temmuz dönemini kapsayan yedi aylık ihracat yüzde 4,1 artışla 148,8 milyar dolara, 12 aylık ihracat yüzde 3,4 artışla 261,5 milyar dolara yükseldi. 12 aylık ihracatta da rekor düzeye ulaşılıd.

İhracatta otomotiv önde

En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 3,1 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

İthalatta yüzde 7,9 düşüş

İthalattaki düşüş eğilimi temmuz ayında devam etti. İthalat temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,9 gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolar oldu.

Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 14,5 puanlık yükselişle yüzde 75,7 seviyesine çıktı.