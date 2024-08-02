  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı

İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı
Güncelleme:

İhracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22,5 milyar dolara yükseldi. Böylece tarihin en yüksek temmuz ihracatı gerçekleştirildi.

İhracatta ve ithalatta temmuz ayı performansı belli oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat gerçekleşmelerini Kayseri'de açıkladı. İhracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22,5 milyar dolara yükseldi. Böylece en yüksek temmuz ayı ihracatı gerçekleştirildi.

Ocak-temmuz dönemini kapsayan yedi aylık ihracat yüzde 4,1 artışla 148,8 milyar dolara, 12 aylık ihracat yüzde 3,4 artışla 261,5 milyar dolara yükseldi. 12 aylık ihracatta da rekor düzeye ulaşılıd.

İhracatta otomotiv önde
En çok ihracat yapan sektörler sıralamasında otomotiv 3,1 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Otomotivi 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

İthalatta yüzde 7,9 düşüş
İthalattaki düşüş eğilimi temmuz ayında devam etti. İthalat temmuz ayında yıllık bazda yüzde 7,9 gerileyerek 29 milyar 747 milyon dolar oldu.

Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 14,5 puanlık yükselişle yüzde 75,7 seviyesine çıktı.

Etiketler ihracat ihracat rakamları bakanlık ticaret bakanlığı rekor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Erdoğan'a bir anket şoku daha: Artık ''en beğenilen siyasetçi'' değil Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Kiracıdan ev sahibine bayıltan kafa Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Tüm bayraklar yarıya indirildi, 81 ildeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Türkiye'nin masmavi cenneti ikiye bölünüyor: Görüntüler korkunç Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın güzeli fazla kilolarından kurtulup bambaşka biri oldu Türkiye'de nüfusun artması ve düşmesi beklenen illerimiz belli oldu Türkiye'de nüfusun artması ve düşmesi beklenen illerimiz belli oldu En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti En düşük faizli konut kredisi veren banka değişti Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Mısır'ın çığlık atan mumyasının sırrı çözüldü Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Esenyurt'ta korkunç cinayet: Ölen 14, öldüren 15 yaşında... Şehir magandaları polise taş ve banklarla saldırdı Şehir magandaları polise taş ve banklarla saldırdı
En düşük emekli aylığının fark ödemesi için tarih belli oldu En düşük emekli aylığının fark ödemesi için tarih belli oldu İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi İletişim Başkanı Altun'u engelleyen Instagram'a erişim engeli getirildi Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Derin Mermerci’den Erdoğan ailesine ''sizi yanıltıyorlar'' mektubu Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı Resmi Gazete'de yayımlandı: Yurt dışı çıkış harcı resmen zamlandı İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü İzmir'de vahşet: Bir 2 kızıyla birlikte bir anneyi ve bir erkeği öldürüp cesetleri parçalara böldü Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın Hafta sonu hava nasıl olacak ? Bakmadan plan yapmayın ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' ''AK Partili vekil İsrail'e kurşun geçirmez cam gönderiyor'' SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım SGK ve 13 bankadan emekliler için yeni adım İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama İnternet sitesine erişilemiyordu: AYM'den açıklama Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu Temmuz ayında Türkiye'nin en çok satılan otomobiller belli oldu