İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu.
ECZANELER 09.00-18.00 ARASI ÇALIŞACAK
Vali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
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