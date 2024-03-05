  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 3 katını aştı!

İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 3 katını aştı!

İstanbul'da yaşamanın maliyeti asgari ücretin 3 katını aştı!
Güncelleme:

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.

İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’da yaşamanın maliyetine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

YÜZDE 81'LİK ARTIŞ

İPA'nın araştırmasına göre megakentte yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 55.321 lira olarak hesaplandı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 4 ARTTI

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 4,26 arttı.

YIL AY AYLIK DEĞİŞİM ORANI

2023 Ocak %6,64
2023 Şubat %3,86
2023 Mart %4,01
2023 Nisan %3,10
2023 Mayıs %2,24
2023 Haziran %5,59
2023 Temmuz %9,75
2023 Ağustos %9,69
2023 Eylül %4,62
2023 Ekim %3,13
2023 Kasım %3,35
2023 Aralık %3,51
2024 Ocak %7,93
2024 Şubat %4,26

ET-KIYMA FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın şubat ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 114,27 artış oranı ile et-kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

GerçekGündem

Etiketler istanbul yasama maliyet maliyeti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Türkiye'nin en az zamlanan sıfır km otomobilleri İşte Türkiye'nin en az zamlanan sıfır km otomobilleri Kademeli emeklilik bekleyenler için SGK'dan dikkat çeken açıklama Kademeli emeklilik bekleyenler için SGK'dan dikkat çeken açıklama Üç büyükşehirde seçim anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç büyükşehirde seçim anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Tarım Kredi Market Ramazan indirimlerini açıkladı! Fiyatlar sabitlendi Tarım Kredi Market Ramazan indirimlerini açıkladı! Fiyatlar sabitlendi Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları Trafik sigortalarında 15 günlük süre iptal edildi Trafik sigortalarında 15 günlük süre iptal edildi AK Partili belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı AK Partili belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Canlı yayında kalça kontrolü: Yeliz Yeşilmen'i canlı yayında kaldırıp kalçasını elledi Canlı yayında kalça kontrolü: Yeliz Yeşilmen'i canlı yayında kaldırıp kalçasını elledi Motosikletleriyle dünyayı gezen çifte tecavüz eden sapıklar yakalandı Motosikletleriyle dünyayı gezen çifte tecavüz eden sapıklar yakalandı İsrail zulmü bu çocuğu bir deri bir kemik öldürdü İsrail zulmü bu çocuğu bir deri bir kemik öldürdü