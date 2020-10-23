İşte 2021’in özelleştirme listesi! Hepsi satılacak...

2021 Bütçe Gerek-çesi’nde 2003’ten itibaren uygulanan özelleştirmelere ilişkin bilgi verilerek bundan sonra uygulanacak politikaların da ipuçları verildi. Açıklamada AKP iktidarının başından itibaren uygulanan ekonomik politikaların yerli ve yabancı yatırımcıların özelleştirme uygulamalarına ilgisini artırdığı belirtildi.

Verilen bilgilere göre Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) yürüttüğü çalışmalar sonucunda 275 kuruluşta hisse satışı veya varlık satış/devri yoluyla özelleştirme işlemi yapıldığı ve bu kuruluşlardan 269’unda kamu payının kalmadığı açıklandı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, özelleştirmelerin başladığı 2 Temmuz 1986 ile 31 Ağustos 2020 dönemi satış/devir uygulamalarından elde edilen rakamın da açıklandığı gerekçede nominal rakamlarla 113.4 milyar TL elde edildiği, bu tutarın 106.7 milyar TL’lik kısmının da tahsil edildiği belirtildi.

DEVLET KÜÇÜLECEK

Gerekçede, özelleştirmelerin sadece KİT’lerin özelleştirilmesi olarak düşünülmemesi gerektiği de vurgulandı.

Ayrıca bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de özelleştirmeler yoluyla devletin kamusal fayda taşımayan üretimdeki payının azaltılmasının sürdürüleceği, mevcut KİT faaliyetlerinin de piyasada rekabeti bozucu etkiye neden olmayacak şekilde yürütüleceği ifade edildi.

Gerekçede yapılacak bazı özelleştirmeler şöyle sıralandı:

– Güllük Liman Sahası, 260 yat kapasiteli limana dönüştürülmesi için ihaleye çıkılacak.

– Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı yat ve yolcu limanı yapılmak üzere ihale edilecek.

– Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı 36 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. Taşucu Limanı yeniden ihale edilecek.

– Otoyolların ve köprülerin özelleştirilmesi için strateji belirleme çalışmaları devam ediyor. Özelleştirme stratejisinin tespiti sonrasında işlemlere başlanacak.