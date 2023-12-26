  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. İthal plastik ve dokuma ürünleri için soruşturma

İthal plastik ve dokuma ürünleri için soruşturma

İthal plastik ve dokuma ürünleri için soruşturma
Güncelleme:

İran menşeli plastik (polistiren) ile Çin menşeli dokuma mensucat için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle iki ürüne yönelik açılan gözden geçirme soruşturmasının usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, yerli üretici Aschem Petrokimya Sanayi AŞ tarafından yapılan ve Dioki Petrokimya Sanayi AŞ tarafından desteklenen başvuruya istinaden, İran menşeli plastikler ve mamulleri başlığı altındaki "Diğerleri (polistiren)" ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlere ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ayrıca, tekstil alanında faaliyet gösteren bazı firmaların başvurularına istinaden Çin menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat" ürününün ithalatına yönelik de gözden geçirme soruşturması başlatılması kararlaştırıldı.

Etiketler ithal plastik dokuma ürünleri soruşturma gözden geçirme gözden geçirme soruşturması bakanlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi Erdoğan'ın o sözü İsrail'i çıldırttı! Hınçlarını Türk kahvesinden çıkardılar Erdoğan'ın o sözü İsrail'i çıldırttı! Hınçlarını Türk kahvesinden çıkardılar Asgari ücret zammı için ''büyükşehirler'' önerisi Asgari ücret zammı için ''büyükşehirler'' önerisi Kızıl Goncalar'da olay olan ''denklem'' sahnesi Kızıl Goncalar'da olay olan ''denklem'' sahnesi Depremin yıktığı tarihi Uzun Çarşı'da şimdi de yangın çıktı Depremin yıktığı tarihi Uzun Çarşı'da şimdi de yangın çıktı Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu Taciz değil, terör değil... Linç girişiminin nedeni pes dedirtti! Taciz değil, terör değil... Linç girişiminin nedeni pes dedirtti! Buzdolabını soba sanan alzheimer hastası kadın korkunç bir şekilde can verdi Buzdolabını soba sanan alzheimer hastası kadın korkunç bir şekilde can verdi Cumhur İttifakı ortağı TBMM'de açık açık ''özerklik'' istedi Cumhur İttifakı ortağı TBMM'de açık açık ''özerklik'' istedi