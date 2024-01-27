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Kar yağışı balık fiyatlarını olumlu etkiledi

Kar yağışı balık fiyatlarını olumlu etkiledi
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İstanbul’da fırtınadan dolayı yükselen yükselen balık fiyatları kar yağışıyla birlikte düşüşe geçti.

Marmara Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına, balık fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu. Balık fiyatları, bu hafta ise geçen haftalara göre düşüşe geçti.

Balıkçılar, ilerleyen günlerde beklenen kar yağışının, deniz suyunun sıcaklığını düşürerek balıkların yağlanmasına ve daha lezzetli hale gelmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Etiketler balık fiyat kar yağışı
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