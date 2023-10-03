KKM için ne kadar ödeme yapıldığı belli oldu

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023'ün ilk 6 ayında KKM için Merkez Bankası'nın yaptığı destek ödemesinin 90 milyar TL, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise 60 milyar TL olduğu açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis komisyonunda sunum yaptı. Erkan, Merkez Bankası ve Hazine'den kur korumalı mevduata (KKM) geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayı ne kadar ödeme yapıldığını açıkladı.



Erkan, ''KKM’nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise 60 milyar lira olduğunu ama bu rakamların bağlayıcı olmadığını da belirtmek isterim. Son dört haftada aylık enflasyonda düşüşlerin olduğunu görmekteyiz. KKM’de gerileme varken, rezervlerde artış, TL mevduata geçiş daha da fazla bir şekilde. Aynı şekilde yabancı para döviz mevduatlarında düşüş var. Bu çok iyi bir gelişme. KKM çıkışı da zaman içinde sakin kararlı bir şekilde rezervler güçlendikçe, TL enstrümanları geliştirdikçe dengeli bir şekilde yapacağız.'' ifadelerini kullandı.