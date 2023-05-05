KKM rekor üstüne rekor kırıyor

BDDK'nın verilerine göre, kur korumalı mevduat ve katılım hesapları, 2 trilyon 117,6 milyar TL'ye çıkarak rekor kırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 979,8 milyar TL'den 2 trilyon 117,6 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 777,1 milyar TL'den 8 trilyon 889 milyar TL'ye , mevduat 10 trilyon 266,3 milyar TL'den 10 trilyon 307,4 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 298,4 milyar TL'den 1 trilyon 319,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 604,6 milyar TL'den 630,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 161,3 milyar TL'den 170,2 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 28 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.

KUR KORUMALI MEVDUAT DEVAM EDECEK

NTV'de soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatın bu yıl sonlandırılmayacağını söyledi. Nebati, bütçenin şu an sağlıklı olduğunu ancak ihtiyaç halinde adım atılacağını ifade etti.