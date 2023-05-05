  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. KKM rekor üstüne rekor kırıyor

KKM rekor üstüne rekor kırıyor

KKM rekor üstüne rekor kırıyor
Güncelleme:

BDDK'nın verilerine göre, kur korumalı mevduat ve katılım hesapları, 2 trilyon 117,6 milyar TL'ye çıkarak rekor kırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 979,8 milyar TL'den 2 trilyon 117,6 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 8 trilyon 777,1 milyar TL'den 8 trilyon 889 milyar TL'ye , mevduat 10 trilyon 266,3 milyar TL'den 10 trilyon 307,4 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 298,4 milyar TL'den 1 trilyon 319,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 604,6 milyar TL'den 630,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar 161,3 milyar TL'den 170,2 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 28 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.

KUR KORUMALI MEVDUAT DEVAM EDECEK

NTV'de soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduatın bu yıl sonlandırılmayacağını söyledi. Nebati, bütçenin şu an sağlıklı olduğunu ancak ihtiyaç halinde adım atılacağını ifade etti.

Etiketler kur korumalı mevduat kkm bddk rekor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yurt dışı oylarında ''açılmamış pusula mühürlü çıktı'' iddiası
Milyonluk araçlar alev alev yanarak kül oldu
Cüretkâr bikinisiyle Bodrum'a koşan Cansu Taşkın yazı erken getirdi
Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı darp etti, serbest kaldı
AK Partili Ensarioğlu'ndan Öcalan itirafı: ''Devlet sürekli görüşüyor''
Binali Yıldırım'dan canlı yayında güldürmeyen espri: ''Neyse parasını veririz''
Cennette kabus! Fethiye'de paraşütçüler ölümden döndü
Benzin ve motorinde çifte indirim
AK Parti'nin düzenlediği konserde ortalık karıştı, Bakan Nebati'yi böyle kaçırdılar
Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak yapay zeka videosu