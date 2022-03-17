Koç Holding'ten dev Yapay Zekâ adımı

40’tan fazla ülkede, 110 bini aşkın çalışanı bulunan Koç Topluluğu, işe alım süreçlerini yapay zekâ teknolojisi ile birleştiriyor.

Koç Holding’in tasarladığı yapay zekâ yazılımı öncelikli olarak, Koç Topluluğu’nun kurumsal kariyer platformu Koç Kariyerim’de devreye alınıyor. Bu sistem, adayların özgeçmişlerini otomatik oluşturarak veri tabanına işlemeye ve yeteneğe uygun pozisyon açıldığında aday başvurmadan değerlendirmeye alma imkânı sunuyor. Yılda 3 milyondan fazla başvuru alan Koç Topluluğu’nda, bu yazılım sayesinde önemli bir kaynak tasarrufu sağlanması da hedefleniyor. Koç Holding’in tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirdiği sistem hakkında değerlendirmede bulunan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, “Koç Topluluğu olarak teknolojide yıkıcı dönüşümlerin yaşandığı ve yeni jenerasyonun iş hayatından beklentilerinin farklılaştığı bir dünyada, çalışma pratiklerimizi çağın gereksinimlerine göre geliştiriyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, iş süreçlerimizi sadeleştirmek ve ekosistemimizin de bu gelişmelerden yararlanmalarını sağlamak için örnek projeleri hayata geçiriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın kodladığı yapay zekâ teknolojisinin hem önemli bir kaynak tasarrufu sağlayacağına, hem de doğru yetenekleri Topluluğumuza kazandırmada faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

Koç Holding, insan kaynakları alanında kendi kaynaklarıyla geliştirdiği yenilikçi bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Koç Holding’in tasarladığı yapay zekâ yazılımı ile Koç Topluluğu’nun kurumsal kariyer platformu Koç Kariyerim’de açık pozisyonların en hızlı şekilde doğru yeteneklerle buluşturulması hedefleniyor. Koç Kariyerim kullanıcıları, bilgilerini, tek tek girmek zorunda kalmadan, sadece mevcut özgeçmişlerini sisteme yükleyerek otomatik olarak profillerini oluşturabilecek; yapay zekâ destekli yazılım sayesinde işlenen veriler, kişinin yeteneğine uygun bir pozisyon açıldığında başvuru yapılmasına gerek kalmadan eşleştirilecek.

Koç Holding, geliştirdiği bu sistem ile yine bir ilki gerçekleştiriyor. Koç Holding liderliğinde, KoçDigital ile birlikte tasarlanan sistem, yapay zekâ algoritması ile hem Türkçe hem de İngilizce özgeçmişlerdeki verileri yüksek başarı oranı ile işliyor. Sistem sayesinde, açık pozisyonlar daha hızlı bir şekilde, daha doğru yeteneklerle eşleşiyor; sadece adaylar için değil, işe alım uzmanları için de zaman tasarrufu sağlanıyor. Milyonlarca adayın bilgisini tarayarak pozisyona uygun yeteneklerden rafine ve doğru eşleşmiş bir aday havuzu yaratan sistem, nitelikli adayların gözden kaçmasına engel olurken, işe alım sürecinde de eşitlikçi bir yapı sunuyor.



Özgür Burak Akkol: “Çalışma pratiklerimizi çağın gereksinimlerine göre geliştiriyoruz.”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol, “Koç Topluluğu olarak teknolojide yıkıcı dönüşümlerin yaşandığı ve yeni jenerasyonun iş hayatından beklentilerinin farklılaştığı bir dünyada, çalışma pratiklerimizi çağın gereksinimlerine göre geliştiriyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, iş süreçlerimizi sadeleştirmek ve ekosistemimizin de bu gelişmelerden yararlanmalarını sağlamak için örnek projeleri hayata geçiriyoruz. 40’tan fazla ülkede, 10’dan fazla sektör ve 100’ün üzerinde şirketimizde 110 bini aşkın çalışma arkadaşımız bulunuyor. Yakın zamanda tüm Koç Topluluğu şirketlerinin iş fırsatlarını Koç Kariyerim çatısı altında toplamıştık. Bu platform sayesinde adaylar, Topluluğumuz genelindeki tüm iş ilanlarına erişebiliyor, çalışma arkadaşlarımız da rotasyon fırsatlarına tek bir yerden ulaşabiliyor. Koç Kariyerim üzerinden son olarak devreye aldığımız ve çalışma arkadaşlarımızın kodladığı yapay zekâ teknolojisinin hem önemli bir kaynak tasarrufu sağlayacağına, hem de doğru yetenekleri Topluluğumuza kazandırmada faydalı olacağına inanıyorum” dedi.