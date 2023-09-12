Kredi kartlarına taksit ve limit sınırı geliyor

AK Parti iktidarının Orta Vadeli Programı açıklamasıyla birlikte gündeme gelen kredi kartında taksit ve limit sınırlaması düzenlemesi beklentisini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de doğrular nitelikte bir açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün katıldığı programda, kredi kartı üzerinden kredi hacminin yüzde 140 arttığını belirterek, bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyonun ve cari açığın kontrol altına alınamayacağını dile getirdi. Merkez Bankası verilerine göre 1 Eylül itibarıyla yıllık dönemde kredi kartı harcamalarındaki artış yüzde 139.85.

Market ve alışveriş merkezlerindeki harcama artışı ise yüzde 101.75.

Kredi kartının ödenmeyen bakiyesinin azaltılmasının amaçlandığı da tahmin ediliyor. Taksit sayıları sınırlandırılabilir. Ayrıca bankaların kredi kartıyla ilgili limit artışına sınır getirilmesi de bekleniyor.

Ekonomi yönetiminin nakit kullanıma yönelik KMH ile ilgili yeni tedbir alınması beklenebilir. KMH ve kredi kartlarına uygulanan faiz, politika faizine paralel olarak artıyor. Ancak temmuz ayında alınan bir önlemle KMH hesaplamasındaki formül değişmişti. KMH için tekrar bir puan artışı da gelebilir.

Geçen ay BDDK konut kredilerinde ikinci ve sonrası konut için sınırlama getirmişti. Şimşek’in açıklamalarından sonra kredilere miktarsal bazda da sınırlama gelebileceği tahmin ediliyor.

ŞİMŞEK’TEN KREDİLER VE KUR MESAJLARI: ‘KREDİYİ SINIRLAYACAĞIZ’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek krediler, kur ve KKM’den çıkışlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. “Yüksek seyreden kredi hacmiyle enflasyonu düşüremezsiniz” diyen Şimşek, ikinci konut, yazlık gibi alanlarda kredilerin hem fiyatlama hem de miktar olarak sınırlanacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi genişlemesinin makul olmasının program açısından önemini vurgulayarak, “İkinci, üçüncü konut veya tatil yerlerine ilişkin vatandaşın imkânı varsa alır ama krediyle biz bunu desteklemeyeceğiz. Krediyi bu alanlarda ciddi şekilde hem fiyatlama olarak hem de miktar olarak sınırlayacağız” dedi. Şimşek, kur korumalı mevduat (KKM) için de kademeli bir çıkış olacağını kaydetti.

‘İLK KONUTU DESTEKLİYORUZ’

Şimşek dün katıldığı programda kredi kartlarına yönelik hangi tedbirlerin alınacağı sorusunu yanıtlarken; bireysel harcama felsefesinden örnek verdi. Şimşek, “Birey olarak ben hep ayağımı yorganıma göre uzatmaya çalışırım. Eylül ayı itibarıyla yıllık kredi kartı üzerinden kredi hacminin yüzde 140 civarında arttığını görüyoruz. Bu rakam enflasyonun iki katına denk geliyor. Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyonu, cari açığı kontrol altına alamazsınız” dedi.

Sınırlama adına ilk adımı attıklarını söyleyen Bakan Şimşek, şöyle devam etti: “Taşıt kredilerinde çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz. Birinci konutu kredilendirme konusunda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Yani birinci konut için vatandaşımızın konut edinmesini destekliyoruz. Ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerine ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır. Biz bunu krediyle desteklemeyeceğiz. Krediyi bu alanlarda ciddi şekilde hem fiyatlama olarak hem de miktar olarak sınırlayacağız. Bankalarda bu tür kredilerin risk ağırlığını artırdık, artırmaya devam edeceğiz. Fiyatlamasını daha doğru yapacağız. Gerekirse miktarsal sınırlamaya gideceğiz. Çünkü cari açığı kontrol altına almamız ve enflasyonu düşürmemiz lazım.”

EN DÜŞÜK MAAŞLI EMEKLİLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Şimşek, hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, “Bu bizim taahhüdümüz. En düşük maaş alan emeklinin durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın bize talimatı oldu. Bu çalışmaları yapıyoruz. O konuda da çok netiz. Burada önemli olan, toplumun bütün kesimlerini enflasyona karşı korumamız” dedi.