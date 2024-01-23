Kripto para piyasası yine kan ağlıyor

Kripto para piyasasında ETF onayının ardından satışlar derinleşti. Bitcoin, 40 bin doların altına geriledi.

Kripto paralarda son günlerde satışlar derinleşti. Bitcoin, kritik 40 bin dolar sınırının altına indi.

Bitcoin, 11 Ocak'ta spot Bitcoin ETF onayının ardından geçen süreçte yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.

Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin, bugün 40 bin doların altında işlem gördü. BTC, saat 10.24 itibarıyla 39 bin 886 dolardan alıcı buldu.

Bitcoin, spot ETF onayının ardından 49 bin doların üzerini test etmişti.

Analistler, Bitcoin'deki düşüşün dolar endeksinin güçlenmesi ve FTX'in varlık satışlarından kaynaklandığını ifade etti.

FTX, Grayscale Bitcoin ETF'inden yaklaşık 1 milyar dolara yakın değerde 22 milyon hisse satışı gerçekleştirdi. İflas eden borsa, GBTC'deki pozisyonlarını sıfıra indirdi.

Ethereum, 2 bin 337 dolardan alıcı bulurken; XRP, 0,527 dolardan işlem gördü. Dogecoin ise 0,08 dolardan el değiştirdi.