  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kripto para piyasası yine kan ağlıyor

Kripto para piyasası yine kan ağlıyor

Kripto para piyasası yine kan ağlıyor
Güncelleme:

Kripto para piyasasında ETF onayının ardından satışlar derinleşti. Bitcoin, 40 bin doların altına geriledi.

Kripto paralarda son günlerde satışlar derinleşti. Bitcoin, kritik 40 bin dolar sınırının altına indi.

Bitcoin, 11 Ocak'ta spot Bitcoin ETF onayının ardından geçen süreçte yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.

Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin, bugün 40 bin doların altında işlem gördü. BTC, saat 10.24 itibarıyla 39 bin 886 dolardan alıcı buldu.

Bitcoin, spot ETF onayının ardından 49 bin doların üzerini test etmişti.

Analistler, Bitcoin'deki düşüşün dolar endeksinin güçlenmesi ve FTX'in varlık satışlarından kaynaklandığını ifade etti.

FTX, Grayscale Bitcoin ETF'inden yaklaşık 1 milyar dolara yakın değerde 22 milyon hisse satışı gerçekleştirdi. İflas eden borsa, GBTC'deki pozisyonlarını sıfıra indirdi.

Ethereum, 2 bin 337 dolardan alıcı bulurken; XRP, 0,527 dolardan işlem gördü. Dogecoin ise 0,08 dolardan el değiştirdi.

Etiketler bitcoin kripto para yatırım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
BDDK'dan banka hesapları için yeni düzenleme BDDK'dan banka hesapları için yeni düzenleme Bu kareler Türkiye'de çekildi: Kar kalınlığı 7 metre! Bu kareler Türkiye'de çekildi: Kar kalınlığı 7 metre! Antalya sahillerinde ceset nöbeti Antalya sahillerinde ceset nöbeti Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var! Vatandaşın karla imtihanı! Sokaklar buz pistine döndü; onlarca yaralı var! İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti! Baltayla kafasını kesip balkondan attı İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti! Baltayla kafasını kesip balkondan attı 900 yataklı Şehir Hastanesi yükseliyor! Son hali böyle görüntülendi 900 yataklı Şehir Hastanesi yükseliyor! Son hali böyle görüntülendi Dünyanın en uzun demiryolu hattında masalsı bir yolculuk Dünyanın en uzun demiryolu hattında masalsı bir yolculuk AK Parti'nin seçim müjdesi ortaya çıktı: Memurlara ''refah payı'' geliyor AK Parti'nin seçim müjdesi ortaya çıktı: Memurlara ''refah payı'' geliyor Türkiye bu psikopatı konuşuyor: 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı Türkiye bu psikopatı konuşuyor: 9 saatte 10 kişiyi bıçakladı 10 il için yoğun kar yağışı uyarısı! 20 santimetreyi bulacak 10 il için yoğun kar yağışı uyarısı! 20 santimetreyi bulacak