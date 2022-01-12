Kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik! Bitcoin direniyor

Kripto para piyasalarında günlerdir süren düşüş devam ederken, Bitcoin 42 bin bandında direniyor.

Bitcoin pazartesi günü sert bir düşüşle eylülden bu yana ilk defa 40 bin doların altını görmüştü. Kripto para piyasalarının geneline yayılan satış dalgası sonrasında Bitcoin salı günü toparlanma çabası ile yeniden 42 bin doların üzerine tırmansa da bu seviyede tutunamadı. Ethereum ise pazartesi 3.000 dolarlık kritik seviyenin hemen altını test ederken, dün yeniden 3.130 dolara yükseldi.

340 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ

Kripto paralarda gerçekleşen sert değer kaybıyla birlikte son bir günde 340 milyon dolarlık pozisyon tasfiye oldu. Yılbaşından bu yana %13'ü aşan gerileme gösteren Bitcoin 39.796 dolar seviyesini test ederken, Ethereum'un %20 düşüşle 2.947'yi, Solana ise %23.2 düşüşle 130,8 doları test etti. ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında erken bir faiz artırımının sinyalinin verilmesi ve yoğun kripto para madenciliği faaliyetinin yürütüldüğü Kazakistan’da yaşanan olaylar geçen haftadan bu yana Bitcoin’de düşüşe yol açıyor. Analistler Kazakistan’daki olayların durulmasının kripto paralar için önemli olduğunu ancak bunun risk iştahını artırmada yeterli olamayabileceğini belirtti. Uzmanlara göre Bitcoin şimdilik 40.000 dolar seviyesinde tutunmaya çalışırken olumsuz senaryonun yön değiştirmesi için 45.000 dolar seviyesini kalıcı olarak yukarı kırması gerekiyor.

Bitcoin'de ve kripto para piyasalarında yaşanan düşüş trendi yatırımcıların beklentilerini de düşürdü. ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın yaptığı anketin sonuçlarına göre yatırımcıların yüzde 45’inin Bitcoin için yıl sonu beklentisi 40 bin doların altında olurken yalnızca yüzde 5’inin yıl sonu beklentisi 100 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.