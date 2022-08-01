Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun ''500 milyar dolar'' iddiası tartışma yarattı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ''Şirketlerin yurtdışında kayıtsız 500 milyar doları var deniyor. Yüzde 90’ı yalan olsa yüzde 10’u doğru olsa 50 milyar dolar. Bu paraları bozdurmalılar'' sözleri tartışma yarattı. Ekonomistler iddianın kanıtlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 500 milyar dolarlık iddiası tartışmalara neden oldu. Kavcıoğlu, "Şirketlerin yurtdışında kayıtsız 500 milyar doları var deniyor. Yüzde 90’ı yalan olsa yüzde 10’u doğru olsa 50 milyar dolar. Bu paraları bozdurmalılar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, “Duyumlarla mı hareket edeceğiz? Madem Merkez Bankası Başkanı’nın böyle bir bilgisi var ispatlasın. Yasal olarak harekete geçsin ve bozdurtsun bu parayı. Bir Merkez Bankası başkanının bunu söylemesi çok garip” dedi. Yılmaz, ekonomi kötüye gittikçe şirketlerin ve bireylerin bu tarz önlemlere daha çok yöneleceğini söyleyerek, “Ülkede mevzuat var, yasa var. İhracat yapan insanların bir kısım parasını yurtdışında tutması normal. Çok fazla diyorsan yasal olarak devreye gir ve getirt” diye konuştu.

Merkez Bankası başkanlarının her sözüne, vurgularına dikkat etmesi gereken üst düzey isimler olduğunu söyleyen Prof Dr. Hayri Kozanoğlu ise şu yorumu yaptı:

“Böyle 500 milyar dolar gibi kahve ağzıyla rakam telaffuz etmek o makamın ciddiyetine uygun düşmez. Eğer bir rakam söyleniyorsa bunun kanıtlanması gerekir. Kaldı ki AKP iktidarı en fazla vergi affının çıktığı, yurtdışından gelecek sermayenin ödüllendirildiği dönem olmuştur. 20 yıllık AKP döneminde yeni zengin bir katman oluşmuş, son dönemlerde partinin kitle desteğinin zayıflamasıyla en başta iktidara yakın kesimlerin yurtdışına para çıkardıkları bilgisi dolaşmaya başlamıştır. Kavcıoğlu sanayicilere döviz alma ithamında bulunuyor. Oysa Merkez Bankası’nın kendi istatistiklerinde firmaların 2021 sonundan bu yana 3.8 milyar, 2020 sonundan beri 6.7 milyar dolar döviz aldıkları bilgisi veriyor. Kavcıoğlu sanayicileri stokçulukla suçluyor, bir gün evvel açıkladığı enflasyon raporunda tedarik darboğazları kaynaklı neden şirketlerin fazla stok tutma zorunda kaldıkları açıklanıyor. Eğer ekonomide belirsizlik azalır, döviz kuru istikrar kazanır, yatırım olanakları ortaya çıkarsa sermaye kesiminin yurtdışında fazla para tutması için gerekçe kalmaz.”

Cumhuriyet