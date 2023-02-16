  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası’nın 30 milyar TL’lik bağışının kaynağı açıklandı

Merkez Bankası’nın 30 milyar TL’lik bağışının kaynağı açıklandı

Merkez Bankası’nın 30 milyar TL’lik bağışının kaynağı açıklandı
Güncelleme:

Türkiye Tek Yürek kampanyasında 30 milyar TL'lik bağış yapan TCMB'nin bağışı yapacağı kaynak belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın depremzedelere yönelik 30 milyar TL'lik bağışı bankanın 2022 kârından karşılanacak.

TCMB kaynağının Reuters’a verdiği bilgiye göre, bankanın depremzedelere yönelik 30 milyar TL’lik bağışı “bankanın 2022 bilançosu kârından karşılanacak”. Böylece banka tahminen Nisan ayında Genel Kurul ile Hazine’ye aktaracağı 2022 kârının 30 milyar TL’sini depremzedelere tahsis etmiş oldu.

Depreme yönelik TV’lerde dün yapılan ortak yardım yayınında 115 milyar lira üzerinde bağış toplandı. TCMB ise bu bağış kampanyasına 30 milyar TL ile en yüksek bağışı yapan kurum olmuş oldu. TCMB daha önce 1999 depreminde ve pandemi döneminde de bağış yapmıştı.

Banka her yıl genel kurul ile genellikle Nisan ayında bir önceki yıla ilişkin varsa oluşan karını Hazine’ye aktarıyor.

Banka geçen yıl Hazine’ye bu kapsamda 50 milyar TL aktarmıştı. TCMB’nin 2022 kârı henüz açıklanmadı ancak ekonomistler bankanın 40-50 milyar TL civarında belki de daha yüksek tutarda kâr edebileceğini öncü verilerden hesaplıyorlar. 

Türkiye Tek Yürek kampanyasında kim ne kadar bağış yaptı ?Türkiye Tek Yürek kampanyasında kim ne kadar bağış yaptı ?Haber

 

Etiketler tcmb Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası deprem bağışı bağış bağışın kaynağı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
11 gündür enkazın altına girip çıkıyordu, nedeni kahretti
Beton ormanını büyütecek hamle: Orman Kanunu değişti!
''50 milyarlık'' bağış yapan oto galerici sessizliğini bozdu
Hollanda'da da ortak yayın: 89 milyon Euro toplandı
Depremde binlerce araç hurdaya döndü
Korkunç depremden birkaç saniye sonrası kamerada
10 ili yıkan deprem bu binaya uğramadı
Haluk Levent AHBAP'ı bırakıyor mu ?
Oğuzhan Uğur Türkiye Tek Yürek yayınına bağlanamadı ama...
Titanic gemisinin batığından yeni görüntüler yayınlandı