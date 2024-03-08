  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Mevduat faizleri uçtu! 22 yılın zirvesine yükseldi

Mevduat faizleri uçtu! 22 yılın zirvesine yükseldi

Mevduat faizleri uçtu! 22 yılın zirvesine yükseldi
Güncelleme:

Bankaların mevduat faizleri Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 1 Mart ile biten haftada 18 milyar 293 milyon 430 bin lira azalışla 15 trilyon 495 milyar 476 milyon 130 bin liraya indi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, 1-3 aylık TL mevduat faizleri yüzde 53,3 ile 22 yaklaşık 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60,4 olurken ticari kredi faizi de yüzde 54,1 olarak kaydedildi.

 

Etiketler mevduat faizleri tcmb Merkez Bankası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
180 ay vadeli, 0,69 faizli, 2,5 milyon TL'lik kredide şartlar belli oldu 180 ay vadeli, 0,69 faizli, 2,5 milyon TL'lik kredide şartlar belli oldu Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır'' İmamoğlu, Erdoğan'la ilk tanıştığı an: ''Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek'' İmamoğlu, Erdoğan'la ilk tanıştığı an: ''Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek'' İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada İzmir'de eğlence mekanına silahlı saldırı! Korku dolu anlar kamerada Yaşlanırken gençleşmenin sırrını bulan Meryem Uzerli yine imaj değiştirdi Yaşlanırken gençleşmenin sırrını bulan Meryem Uzerli yine imaj değiştirdi Pakistan'da sosyal medya fenomenine toplu taciz kamerada Pakistan'da sosyal medya fenomenine toplu taciz kamerada KDV uyanıkları şimdi yandı! Bakan Şimşek yeni sistemi duyurdu KDV uyanıkları şimdi yandı! Bakan Şimşek yeni sistemi duyurdu Dolar, Euro ve altın kritik sınırı da aştı Dolar, Euro ve altın kritik sınırı da aştı O dudağında ruju, gözünde farı 6 yıldır suçluların korkulu rüyası! O dudağında ruju, gözünde farı 6 yıldır suçluların korkulu rüyası! Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir! Tek SMS'le 6 milyon TL'lik vurgun! Bu SMS size de gelebilir!