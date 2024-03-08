Mevduat faizleri uçtu! 22 yılın zirvesine yükseldi

Bankaların mevduat faizleri Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 1 Mart ile biten haftada 18 milyar 293 milyon 430 bin lira azalışla 15 trilyon 495 milyar 476 milyon 130 bin liraya indi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, 1-3 aylık TL mevduat faizleri yüzde 53,3 ile 22 yaklaşık 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60,4 olurken ticari kredi faizi de yüzde 54,1 olarak kaydedildi.