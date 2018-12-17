Milli Piyango'nun ''asıl talihlileri'' şimdiden belli !

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyenin talihlisi 31 Aralık’ta belli olacak. Piyangonun şimdiden talihlileri arasına katılanlardan biri ise, bilet almak için önündeki uzun kuyruklarda vatandaşların saatlerce beklediği Nimet Abla bayisi oldu. Tanınmış bayiler, sattıkları onbinlerce biletlerden milyonluk kazançlar elde ediyorlar.

Milli Piyango'nun 29 Kasım'dan itibaren satışta olan yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olarak açıklandı. Bu tarihten itibaren, tanınmış bayilerin önünden umut kuyrukları eksik olmuyor. Özellikle İstanbul Eminönü'ndeki Nimet Abla gişesinin önünde metrelerce uzayıp giden kuyruklar da gün geçtikçe artıyor. 70 milyonluk en büyük ikramiyeyi kazanmak için saatlerce bilet satış bayilerinde beklemeyi göze alan vatandaşların oluşturduğu kuyrukların uzunluğu, özellikle hafta sonları dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. İstanbul dışından da bilet almaya gelenler tanınmış bayileri tercih ediyor. Bu ilgi, tanınmış bayilere hatırı sayılır bir kazancı kasasına koymasına yol açıyor. Bayiler bilet satışından yüzde 9.7 komisyon alırken tanınmış bayilerin kazancı milyon liralarla ifade ediliyor.





Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı çekilişi satış geliri 500 milyon TL’yi geçecek

Milli Piyango İdaresi’nin piyango satış gelirlerinin yüzde 60’dan fazlası bu yıl yılbaşı çekilişinden sağlanacak. Yılbaşı çekilişinde vergiler dahil Milli Piyango İdaresi’nin satış gelirinin 500 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Yılbaşı çekilişi için tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet de 17.5 liradan satılırken çekilişte, en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

Geçen yıl bilet satışından 804 milyon TL gelir elde edildi

Yılbaşı çekilişi de dahil olmak üzere, 2017 yılında 5’i özel toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi. Bu çekilişlerde toplam 64 milyon 828 bin 430 adet piyango bileti satılarak 804 milyon 414 bin 266 lira gelir elde edildi. Piyango oyunu 2017 yılındaki toplam satış gelirinin yaklaşık yüzde 59’u 470 milyon 861 bin 307 lira ikramiye tutarı olarak talihlilere dağıtıldı. Bu dönemde 87 milyon 720 bin bilet basılırken bu biletlerden 64 milyon 828 bin 430’u satıldı.





İkramiyeler, oyun satış gelirlerinin yüzde 26'sını oluşturuyor

Geçen yıl satılan biletlerden 60 milyon 216 bini çeyrek, 3 milyon 463 bini yarım, 1 milyon 148 bini tam biletlerden oluştu. 2017 yılında piyango oyunu satış gelirlerinin şans oyunları toplam satış gelirleri içindeki payı yüzde 26 oldu. 2017 yılında piyango oyunu satış gelirlerinin yaklaşık yüzde 62’ si Yılbaşı Özel Çekilişinden sağlandı. Yılbaşı çekilişinde vergiler dahil 494 milyon 818 bin 530 TL satış geliri elde edildi. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali, normal çekilişlerde 1/600,000, özel çekilişlerde 1/700,000 ve 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde ise 1/10,000,000 olarak gösteriliyor.

2017’de şans oyunlarından kamuya 653 milyon 901 bin TL

Şans oyunlarından kamuya ise geçen yıl 653 milyon 901 bin lira aktarıldı. Şans oyunlarından 2017 yılında; Katma Değer Vergisi 466 milyon 497 bin 662 lira, Şans Oyunları Vergisi 261 milyon 198 bin 367 lira, AYGET (Araştırma, Yenileme Geliştirme ve Eğitim Teşviki) 12 milyon 593 bin 987 lira, Kamu Payı 653 milyon 901 bin 869 lira olarak gerçekleşti. Genel toplam ise 1 milyar 394 milyon 191 bin 887 lira oldu. Yıllık Kamu Payı; Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Maliye Bakanlığı'nca aktarılıyor.