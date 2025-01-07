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  3. Bakanlık açıkladı: Başvurmayan tapudaki hakkını kaybedecek

Mirasla tapu sahibi olanlar dikkat: Başvurmayan hakkını kaybedecek

Mirasla tapu sahibi olanlar dikkat: Başvurmayan hakkını kaybedecek
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Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl boyunca ekim ya da kiralama işlemi yapılmayan araziler üzerinde tasarruf yetkisini kullanabileceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile iki yıl boyunca ekim veya kiralama işlemi yapılmayan tarımlar üzerinde tasarruf yetkisinin bakanlık tarafından kullanılacağını açıkladı.

Düzenleme hakkında açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bu değişikliğin, vatandaşlardan gelen "Atıl tarım arazileri ekilsin, boş arazi kalmasın" taleplerinin ardından uygulamaya alındığını belirtti. Yeni düzenleme, üç ay içinde resmi olarak yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme, satın alma veya devir yoluyla elde edilen tarlaları kapsamayacak. Uygulama yalnızca miras yoluyla elde edilen arazileri kapsayacak. Gizligider, miras yoluyla elde edilen tarla ve arazilerin işlenmemesi halinde, bu toprakların devlete kiraya verileceğini belirtti. Ayrıca, bu kiralama işleminin dijital ortamda yapılacağını ve kiralanan arazilerden elde edilen gelirlerin, tarla sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını ifade etti. Bakanlık, boş arazilerin üretime kazandırılmasını ve arazi sahiplerinin gelir elde etmesini hedefliyor.

Kiraya verilecek arazilerin ücret tarifesi ise çevredeki benzer özelliklere sahip arazilerin kira bedellerine göre belirlenecek. Bakanlık, kiralanacak tarım arazisinin rayiç kira bedelini tespit etmek için en az üç emsal arazi seçileceğini açıkladı. Emsal olarak kullanılacak arazilerin belirlenmesinde, akrabalar ve hissedarlar arasındaki kiralamaların piyasa koşullarını temsil etme kabiliyeti göz önünde bulundurulacak.

Etiketler tapu miras arsa tarla tarım bakanlık tarım ve orman bakanlığı
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