Moody's'den 2024 için dikkat çeken Türkiye adımı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2024 takviminde Türkiye raporu için ilk tarihi 12 Ocak olarak belirledi. Böylelikle Moody's takviminde 2024 yılında değerlendirecek ilk ülke Türkiye oldu.

Foreks'in haberine göre; takvimde, Moody's'in Türkiye için ilk rapor tarihi 12 Ocak 2024, ikinci rapor tarihi 19 Temmuz 2024 olarak açıklandı. Türkiye, Moody's takviminde 2024 yılında değerlendireceği ilk ülke olarak yer alıyor.

2023 yılı takviminde 15 Aralık olarak görülen rapor açıklama tarihinde Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir değerlendirme yayımlamamıştı.

Moody's bu tarihin ardından açıkladığı 'Kredi Görüşü' raporunda, Türkiye'nin iyileşmesinin zaman alabileceğini belirterek, "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Moody's'in Türkiye için kredi notu 'durağan' görünüm ile 'B3' seviyesinde bulunuyor. B3 notu ‘Yüksel Spekülatif Düzey’de kalıyor, yatırım olarak da 'Düşük Düzey’e karşılık geliyor.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarında Fitch, 8 Mart 2024 ve 6 Eylül 2024; CI Ratings 17 Mayıs 2024 ve 16 Kasım 2024 tarihlerini için rapor takvimi belirledi.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Fitch ve CI Ratings, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, S&P Global ve Moody's, belirlenen tarihleri rapor açıklamadan pas geçebiliyor.

Türkiye'nin kredi notu görünümünü Fitch 8 Eylül 2024'te 'negatif'ten 'durağan'a, S&P Global 30 Kasım 2024'te 'durağan'dan 'pozitif'e yükseltti. İki kurum da kredi notunu 'B' olarak teyit etti.