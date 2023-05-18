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Nakit avans çekimine kısıtlama! Detaylar ortaya çıktı

Nakit avans çekimine kısıtlama! Detaylar ortaya çıktı
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Merkez Bankası'nın nakit avans çekimine sınır getirmesinin ardından detaylar belli oldu.

Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması nedeniyle düzenleme yapan Merkez Bankası, uygulamayla ilgili ayrıntıları duyurdu.

Buna göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

Başka bir deyişle 15 bin TL'ye kadar olan nakit avans harcamaları uygulamadan muaf tutulacak.

Nakit avans ve kuyum harcamalarında 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekecek.

TALEP YÜKSELİNCE DÜZENLEME YAPILDI

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı nakit avans çekemediğini belirten paylaşımlarda bulunuyor:

Etiketler nakit avans nakit avans çekimi bankalar atm karar
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