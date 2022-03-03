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Özgür Demirtaş'tan dolar yorumu: Lütfen yapmayın

Özgür Demirtaş'tan dolar yorumu: Lütfen yapmayın

Uzun süredir sosyal medya hesabından paylaşım yapan ekonomist Özgür Demirtaş'tan dolar yorumu geldi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bir süredir sosyal medya paylaşımlarına ara vermişti. 

''LÜTFEN YAPMAYIN''
Demirtaş, sessizliğini Twitter'dan yaptığı paylaşım ile bozdu. 

''Dolar/TL’yi tutmak için Dolar satmak kadar ilkel bir yöntem yok'' diyen Demirtaş, ''Lütfen yapmayın. Böyle yaparak sadece problemi (Büyüterek) ileriye atmış oluyorsunuz. Çocuklarımız ve torunlarımız affetmeyecek. Bu tip zihni sihir yöntemler yerine, sor

Etiketler özgür demirtaş dolar yorum
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