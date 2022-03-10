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Özgür Demirtaş'tan hükümete üç tavsiye: Daha ne diyeyim, yapmayın

Özgür Demirtaş'tan hükümete üç tavsiye: Daha ne diyeyim, yapmayın

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından hükümete yönelik tavsiyelerini sıraladı.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümete ekonomiye ilişkin üç tavsiyede bulundu. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, ''Döviz satarak piyasayı tutmaya çalışmayın. Faizi "inatla" düşük tutmanızın maliyeti ÇILGIN Enflasyon oldu. Yapmayın'' dedi. 

 Demirtaş'ın paylaşımları şöyle: 
''1) Hükümete ve Yönetenlere Tavsiyem: Döviz satarak piyasayı tutmaya çalışmayın. Bu konu 100 kez söylendi, 100'ünde de dinlenmedi, 100'ünde yanlış olduğu anlaşıldı. Döviz satışı ( hele dünyanın ve Jeo-politiğin bu kadar ısındığı dönemlerde ) son derece yanlış.

2) Faizi "inatla" düşük tutmanızın maliyeti ÇILGIN Enflasyon oldu. Yapmayın. Yapacağınız şey NET: Faizi "Olması Gereken Yere" bırakmanız. Olması gereken yer diyorum. Çünkü inatla oranın altında tutuyorsunuz. Enflasyonun %120 olduğu yerde Faiz %14'de TUTULMAZ. Yapmayın.

3) En sonunda: a) Ya Faizi Arttırmak Zorunda Kalacaksınız. b) Ya SUPER-BONO çıkarmak Zorunda Kalacaksınız. Türkiye de bu geçen zamanda Enflasyon altında ezildiği ile kalacak. Politikanız NET olarak yanlış. YAPMAYIN. Daha ne diyeyim YAPMAYIN...''

Etiketler özgür demirtaş ekonomi yorum hükümet
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